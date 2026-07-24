Зеленский подписал закон о поддержке эффективного теплоснабжения — что изменится

$44.810.0451.060.01
ukenru
13:49 • 1722 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
12:59 • 7282 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
12:06 • 11838 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 17523 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 36256 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
24 июля, 07:41 • 27791 просмотра
Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
24 июля, 06:35 • 28073 просмотра
Зеленский планирует визит в США 28 июля, в работе встреча с Трампом - СМИ
24 июля, 05:42 • 28077 просмотра
Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
24 июля, 04:36 • 19638 просмотра
После атаки БПЛА под санкт-петербургом приостановили работу два логистических центра Wildberries – ASTRAVideo
23 июля, 22:16 • 17011 просмотра
Большинство поляков поддержали лишение Зеленского ордена, но поддерживают сотрудничество с Украиной – опрос
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.5м/с
45%
743мм
Популярные новости
Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ24 июля, 04:44 • 30157 просмотра
Пограничники сорвали масштабный прорыв танков рф на Добропольском направленииVideo08:46 • 14844 просмотра
Киевщина утром подверглась атаке рф дронами, есть последствия в двух районах - ОВА09:27 • 20487 просмотра
Игнат напомнил о запрете массовых мероприятий в Вооруженных силах из-за ситуации с безопасностью12:24 • 6398 просмотра
Интервью Зеленского блогерше Лори Лумер - Офис Президента поблагодарил Трампа12:42 • 4508 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 44428 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 47012 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 61354 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 115871 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 107753 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Славянск
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 45644 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 49711 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 85515 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 75087 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 85315 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
YouTube
Отопление
Техника
Эль-Паис

Зеленский подписал закон о поддержке эффективного теплоснабжения — что изменится

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Президент подписал закон № 4937-ІХ, который создает условия для модернизации систем теплоснабжения и обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях.

Зеленский подписал закон о поддержке эффективного теплоснабжения — что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, направленный на поддержку развития эффективного теплоснабжения. Об этом сообщает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, целью закона № 4937-ІХ является создание благоприятных условий для модернизации, развития и эффективного функционирования систем централизованного теплоснабжения, в том числе путем обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения, а также уточнение конкурентных основ для теплогенерирующих организаций, производящих тепловую энергию на источниках тепловой энергии.

Данный закон предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Это позволит признать централизованное теплоснабжение сферой государственного интереса, что имеет целью усовершенствование системы теплоснабжения как отдельных населенных пунктов Украины, так и развития и восстановления эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения страны в целом. Проект акта создает условия для поощрения энергосбережения, модернизации и реконструкции систем теплоснабжения всех субъектов отношений в сфере теплоснабжения, приведет к внедрению механизмов такой поддержки на местном уровне и стимулирует поступление инвестиций в эту сферу

- говорится в тексте закона.

Также авторы нормативно-правового акта отмечают, что реализация положений данного документа обеспечит потребителей тепловой энергии, потребителей услуги по поставке тепловой энергии бесперебойным теплоснабжением и/или поставкой горячей воды, позволит улучшить ее качество, приведет к уменьшению расходов предприятий при производстве, транспортировке и поставке тепловой энергии потребителям, будет способствовать снижению энергопотребления и внедрению энергоэффективных технологий.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает возможность установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Законы
Энергетика
Отопление
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина