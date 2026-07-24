Зеленский подписал закон о поддержке эффективного теплоснабжения — что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, направленный на поддержку развития эффективного теплоснабжения. Об этом сообщает УНН.

Согласно пояснительной записке, целью закона № 4937-ІХ является создание благоприятных условий для модернизации, развития и эффективного функционирования систем централизованного теплоснабжения, в том числе путем обязательной установки индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения, а также уточнение конкурентных основ для теплогенерирующих организаций, производящих тепловую энергию на источниках тепловой энергии.

Данный закон предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Это позволит признать централизованное теплоснабжение сферой государственного интереса, что имеет целью усовершенствование системы теплоснабжения как отдельных населенных пунктов Украины, так и развития и восстановления эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения страны в целом. Проект акта создает условия для поощрения энергосбережения, модернизации и реконструкции систем теплоснабжения всех субъектов отношений в сфере теплоснабжения, приведет к внедрению механизмов такой поддержки на местном уровне и стимулирует поступление инвестиций в эту сферу