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Зеленский подписал закон который упрощает ввоз в Украину РЭБ и деталей для бронежилетов

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 16:59  •  2992 просмотра

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Зеленский подписал законы, освобождающие от НДС и ввозной пошлины ввоз в Украину радиолокационных комплексов, средств РЭБ, и элементов для бронежилетов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о #10341 и 10342 об освобождении от НДС и пошлины ввоза в Украину радиолокационных комплексов, средств РЭБ, и элементов для бронежилетов. Об этом говорится на сайте парламента, передает УНН.

Детали 

Оба законопроекта Верховная Рада Украины поддержала 20 декабря прошлого года. Согласно карточке законопроекта, 10 января 2024 года оба документа буди возвращены с подписью президента.

Зеленский подписал закон об ускорении строительства Национального военного мемориального кладбища29 декабрь 2023, 14:48 • 30079 просмотров

Дополнение 

Законопроект № 10341 предусматривает освобождение на период военного времени от налога на добавленную стоимость (НДС) радиолокационных приборов, важных для оборонных структур. Налогообложение не будет применяться к товарам, которые получают правоохранительные органы, Министерство обороны, ВСУ, силы безопасности и обороны. Речь идет не только о введенных радиолокационных приборах, но и о произведенных в Украине.

Зато документ № 10342 отменяет налогообложение ввозной пошлиной полимерные листы, которые используются для производства бронежилетов и защитных экранов, и фурнитуру к ним.

Напомним,

Президент Украины Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, направленный на привлечение инвестиций и стимулирование экономического восстановления.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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