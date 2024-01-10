Зеленський підписав закон який спрощує ввезення в Україну РЕБ і деталей для бронежилетів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про #10341 та 10342 щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення в Україну радіолокаційних комплексів, засобів РЕБ, та елементів для бронежилетів. Про це йдеться на сайті парламенту, передає УНН.

Деталі

Обидва законопроєкти Верховна Рада України підтримала 20 грудня минулого року. Згідно з карткою законопроєкту, 10 січня 2024 року обидва документи буди повернуті з підписом президента.

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Доповнення

Законопроєкт № 10341 передбачає звільнення на період воєнного часу від податку на додану вартість (ПДВ) радіолокаційних приладів, важливих для оборонних структур. Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міністерство оборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони. Ідеться не тільки про введені радіолокаційні прилади, але і про вироблені в Україні.

Натомість документ № 10342 скасовує оподаткування ввізним митом полімерні листи, які використовуються для виробництва бронежилетів і захисних екранів, та фурнітуру до них.

Нагадаємо

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