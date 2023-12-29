Зеленский подписал закон об ускорении строительства Национального военного мемориального кладбища

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ускорит строительство Национального военного мемориального кладбища. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Закон сократит бюрократический путь строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. Это очень важное решение, потому что такой мемориальный комплекс общегосударственного значения создается впервые в истории Украины - прокомментировала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Напомним,

8 декабря Верховная Рада Украины одобрила законопроект о создании Национального военного мемориального военного кладбища. Вероятно, оно будет размещаться в пределах Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области. области. На земельном участке будут размещены военное кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другая необходимая инфраструктура.

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