Зеленский подписал три указа о награждении военных государственными наградами

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 247 защитников Украины, 176 из них - посмертно. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, передает УНН.

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Согласно документам, награды защитникам предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за самоотверженное выполнение воинского долга.

Так, указом №847/2023 Президент постановил наградить 82 военнослужащих, 78 из них - посмертно. Награжденным назначены ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество".

Указом №848/2023 глава государства наградил 70 военных, из них посмертно - 28. Защитникам назначены ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Указом №849/2023 государственными наградами отмечены 95 защитников, из них посмертно - 70. Президент постановил наградить их орденом "За мужество", медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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