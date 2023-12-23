Зеленский подписал три указа о награждении военных государственными наградами
Президент Зеленский подписал три указа о награждении 247 украинских защитников, 176 из которых - посмертно, различными государственными наградами за мужество и службу.
За сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска провели 75 боевых столкновений, сорвав многочисленные попытки штурма на разных направлениях и отбив вражеские атаки, нанеся при этом значительные потери. Только на Херсонском направлении враг совершил 17 неудачных попыток наступления.
Россияне обстреляли Очаков из артиллерии
Российские войска обстреляли артиллерией Очаков и прилегающую акваторию 22 декабря, в результате чего никто не пострадал, сообщил Виталий Ким.
Силы обороны нанесли 12 авиаударов по врагу - Генштаб
Украинские войска нанесли 12 авиационных ударов по живой силе и технике противника, а их противовоздушная оборона сбила 3 самолета Су-34. Ракетные подразделения осуществили 75 огневых ударов по позициям, складам и пунктам управления противника.
Словакия передала Украине 16 полностью оборудованных автомобилей скорой помощи
Словакия передает Украине 16 полностью оборудованных избыточных автомобилей скорой помощи из Братиславской службы скорой помощи при содействии католической благотворительной организации "Копье".
Спор из-за парковки в Харькове привел к драке и ножевому ранению
В Харькове спор на парковке привел к драке, в результате которой один человек получил черепно-мозговую травму, а другой - несмертельное ножевое ранение; полиция расследует инцидент как умышленное легкое телесное повреждение.
23 декабря: День рождественского киномарафона, Праздник человеческого света
23 декабря отмечается День рождественского киномарафона, когда люди со всего мира наслаждаются любимыми фильмами на рождественскую тематику разных жанров. Событие зародилось в США и приобрело международную популярность.
Украинская ПВО уничтожила 9 из 9 ударных дронов россиян
Украинские военные сбили все девять российских беспилотников типа "Шахид", запущенных с территории Крыма и России над Одесской и Хмельницкой областями.
Почетный император Японии Акихито празднует 90-й день рождения
Почетный император Японии Акихито отпраздновал свой 90-й день рождения в кругу семьи, включая нынешнего императора Нарухито, который выздоровел после сердечной недостаточности и операции на глазах.
Уроженца Чечни посадили в Великобритании за шпионаж за иранским оппозиционным телеканалом
Мохаммед Довтаев был приговорен к 3,5 годам за шпионаж за оппозиционным телеканалом в Лондоне с целью потенциального теракта. Он утверждал, что интересуется архитектурой, но прокуроры доказали, что его целью было выявление уязвимых мест в системе безопасности.