МИД Украины впервые провел награждение "Почетный посол 2023. Дело ради победы", среди отмеченных Первая Леди

Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду Министерства иностранных дел получила награду Министерства иностранных дел "Почетный посол 2023. Дело ради победы". О награде и то кто еще ее получил сообщили на сайте официального представительства Президента Украины, передает УНН.

Для меня честь быть среди вас. Я горжусь каждым и каждой в этом зале. в этом зале. Быть послом Украины сегодня означает быть послом демократии и правды. Амбассадором невиданной стойкости и смелости. Это большая ответственность. Роль дипломатии в нынешней войне, в частности дипломатии культурной, научной, цифровой, как мы видим из сегодняшних номинаций, огромна. - выступила со сцены жена Президента.

Детали

Елена Зеленская получила свою специальную награду из рук министра иностранных дел дел Дмитрия Кулебы.

Во время своего выступления она подчеркнула, что быть амбассадором Украины сейчас - это отвоевывать украденную Россией идентичность.

Поэтому так важно, что мы последовательно возвращаем себе украинских художников, которых присвоила империя. Чтобы и они были наконец украинскими амбассадорами в ведущих музеях и культурных сообществах. Наш язык тоже является нашим амбассадором, и когда мы с нашими дипломатами открываем очередной аудиогид в историческом памятнике или музее за рубежом, то тоже руководствуемся не только желанием создать удобный сервис. Мы хотим, чтобы украинский язык звучал везде, где есть украинцы. - отметила Елена Зеленская.

Церемонию награждения провели в день работников и работниц дипломатической службы в знак благодарности украинским и иностранным гражданам, которые сделали весомый вклад в продвижение Украины на международной арене.

Подобное мероприятие организовано дипломатическим ведомством состоялось в Украине впервые. Почетных послов отбирали среди людей, которые, используя свой опыт, авторитет и профессиональные знания, способствовали укреплению поддержки и положительного имиджа нашей страны в мире.

Награды почетных амбассадоров Украины присуждали по основным направлениям публичной дипломатии: культурная, экономическая, экспертная, кулинарная, научно-образовательная, спортивная и цифровая дипломатия, а также в номинациях "Украинский бренд" и "Дело жизни".

Награду получили:

Тарас Тополя, почетный посол Украины в сфере культурной дипломатии; [0

культурной дипломатии; Укрзализныця,

почетный посол Украины в сфере

экономической дипломатии;

экспертная сеть Крымской платформы, почетный

амбассадор Украины в сфере экспертной дипломатии;

Евгений Клопотенко, почетный посол Украины в

сфере кулинарной дипломатии;

STEM is Fem, почетный посол Украины в сфере научно-образовательной дипломатии

научно-образовательной дипломатии;

сборная Украины на Invictus Games, почетный посол Украины в сфере спортивной дипломатии

почетный амбассадор Украины в сфере спортивной дипломатии;

OSAVUL, почетный посол Украины в сфере цифровой

дипломатии;

Ruslan Baginskiy, почетный амбассадор - украинский

бренд;

Джеймс Мейс (посмертно), почетный амбассадор Украины

- дело жизни.

Всего в мероприятии благодарности приняли участие представители государственного сектора, военнослужащие, ветераны, активисты, спортсмены, в частности представители сборной Украины на "Играх непокоренных", деятели креативной сферы, медийщики.