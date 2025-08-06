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Зеленский побывал на передовой в Сумской области: о чем говорил с командирами

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Президент Зеленский посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области. Обсуждались потребности, обеспечение и подготовка, а также освобождение Андреевки и Кондратовки.

Зеленский побывал на передовой в Сумской области: о чем говорил с командирами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов, передает УНН.

Сумщина. Пункт управления 225-го отдельного штурмового полка. Именно того подразделения, воины которого были первыми, кто зашли на территорию Курщины в прошлом году, и значительно пополнили наш обменный фонд.

- сообщил Зеленский.

Глава доклада поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки в Сумской области, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли.

Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Обсуждаю этот вопрос с Главкомом.

- добавил Зеленский.

Кроме того, Глава государства поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами.

Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну.

- резюмировал Президент.

На Харьковщине против ВСУ сражаются наемники из Китая и ряда стран Азии и Африки - Зеленский04.08.25, 18:29 • 6200 просмотров

Антонина Туманова

Войнаполитика
Курская область
Сумская область
Владимир Зеленский
Украина