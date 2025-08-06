Зеленский побывал на передовой в Сумской области: о чем говорил с командирами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области. Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов, передает УНН.

Сумщина. Пункт управления 225-го отдельного штурмового полка. Именно того подразделения, воины которого были первыми, кто зашли на территорию Курщины в прошлом году, и значительно пополнили наш обменный фонд.

Глава доклада поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки в Сумской области, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли.

Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Обсуждаю этот вопрос с Главкомом.

Кроме того, Глава государства поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами.

Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну.