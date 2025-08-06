Зеленський побував на передовій у Сумській області: про що говорив із командирами

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку на Сумщині. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів, передає УНН.

Сумщина. Пункт управління 225-го окремого штурмового полку. Саме того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року, та значно поповнили наш обмінний фонд

Глава доповіді поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі.

Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Обговорю це питання з Головкомом

Крім того, Глава держави подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами.

Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну