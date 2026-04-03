Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский переговорил с Папой Львом: "Прямо во время разговора россияне снова атаковали Украину - таков ответ рф на предложение перемирия на Пасху"

Киев • УНН

 • 4885 просмотра

Президент говорил с понтификом о возвращении детей, гуманитарной помощи и визите в Украину.

Зеленский переговорил с Папой Львом: "Прямо во время разговора россияне снова атаковали Украину - таков ответ рф на предложение перемирия на Пасху"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня говорил с Папой Римским Львом XIV - о переговорном процессе и работе с американской командой, возвращении похищенных детей, гуманитарной помощи и визите в Украину, пишет УНН.

Говорил сегодня с Папой Римским Львом XIV. Прямо во время этого разговора россияне снова атаковали Украину – сотни "шахедов" и десятки ракет против наших городов и общин. Фактически с ночи продолжается атака волнами, и уже по меньшей мере пять регионов были под ударом. Ни одного часа покоя для наших людей, и это такой ответ россии на наше предложение прекращения огня на Пасху

- написал Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что "фактически россияне только увеличили интенсивность ударов и вместо тишины в небе делают пасхальную эскалацию". "Это точно нельзя игнорировать, и я благодарен всем в мире, кто об этом не молчит", - подчеркнул Президент.

"Рассказал о переговорном процессе и работе с американской командой. Также поблагодарил за содействие в возвращении наших похищенных детей и за всю гуманитарную помощь, которую Ватикан передал нашим людям, в частности во время этой тяжелой зимы. Обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива", - сообщил Зеленский.

"Пожелал Его Святейшеству и верующим, празднующим Пасху в это воскресенье, благословенного праздника и мира. Конечно, будем рады видеть Его Святейшество в Украине с апостольским визитом. И особенно благодарен, что Папа помнит об Украине, украинцах и молится за мир для нашего народа", - отметил Президент.

