Зеленский ответил на призыв Грэма об отставке: кто будет решать судьбу президента
Киев • УНН
Президент Украины отреагировал на предложение сенатора Грэма о своей отставке после ссоры с Трампом. Зеленский отметил, что такое решение могут принимать только украинцы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о его отставке, заявив, что президента в Украине будут выбирать украинцы. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью Главы украинского государства Fox News.
Детали
В пятницу, 28 февраля украинский президент Владимир Зеленский во время своего интервью Fox News заявил, что голосовать за президента будут "только украинцы".
Не знаю, будет ли доволен он (Грэм - ред.) моими словами, но это решение может принимать только народ Украины
"Если США поддержат вступление в НАТО, тогда да, я осуществил все, что я имел, и тогда окей, я буду счастлив (уйти в отставку - ред.)".
Напомним
Сенатор Линдси Грэм заявил, что после ссоры между Зеленским и Трампом не знает, будут ли США сотрудничать с украинским президентом. Он предложил Зеленскому подать в отставку или изменить свою позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о своей возможной отставке. По его словам, такое решение может принимать исключительно украинский народ.
Трамп поспорил с Зеленским: почему возникло недоразумение28.02.25, 19:08 • 114140 просмотров