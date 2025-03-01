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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський відповів на заклик Грема про відставку: хто вирішуватиме долю президента

Київ • УНН

 • 112254 перегляди

Президент України відреагував на пропозицію сенатора Грема щодо своєї відставки після сварки з Трампом. Зеленський наголосив, що таке рішення можуть приймати лише українці.

Зеленський відповів на заклик Грема про відставку: хто вирішуватиме долю президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо його відставки, заявивши, що президента в Україні вибиратимуть українці. Про це інформує УНН із посиланням на інтерв’ю Глави української держави Fox News.

Деталі

У п'ятницю, 28 лютого український президент Володимир Зеленський під час свого інтерв’ю Fox News заявив, що голосуватимуть за президента "лише українці".

Не знаю, чи буде задоволений він (Грем – ред.) моїми словами, але це рішення може приймати лише народ України

-  відповів Володимир Зеленський.

"Якщо США підтримають вступ у НАТО, тоді так, я здійснив усе, що я мав, і тоді окей, я буду щасливий (піти у відставку – ред.)".

Нагадаємо

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після сварки між Зеленським і Трампом не знає, чи США співпрацюватимуть з українським президентом. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання щодо своєї можливої відставки. За його словами, таке рішення може приймати виключно український народ.

Трамп посперечався з Зеленським: чому виникло непорозуміння 28.02.25, 19:08 • 114145 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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