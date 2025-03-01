Зеленський прокоментував свою можливу відставку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його відставки з посади повинен приймати виключно український народ. Про це Зеленський заявив у інтервʼю Fox News, передає УНН.

Зеленського запитали, чи піде він у відставку. Він припустив, що це не гарна ідея. "Це рішення може прийняти тільки народ України", - сказав він.



Доповненння

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом він не знає, чи США "будуть мати з справу" із Зеленським. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.