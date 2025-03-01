Зеленський прокоментував свою можливу відставку
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання щодо своєї можливої відставки. За його словами, таке рішення може приймати виключно український народ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його відставки з посади повинен приймати виключно український народ. Про це Зеленський заявив у інтервʼю Fox News, передає УНН.
Зеленського запитали, чи піде він у відставку. Він припустив, що це не гарна ідея. "Це рішення може прийняти тільки народ України", - сказав він.
Доповненння
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом він не знає, чи США "будуть мати з справу" із Зеленським. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.