Грем після зустрічі Зеленського і Трампа: "Президент України має піти у відставку"
Київ • УНН
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що після сварки між Зеленським і Трампом не знає, чи США співпрацюватимуть з українським президентом. Він запропонував Зеленському подати у відставку або змінити свою позицію.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом він не знає, чи США "будуть мати з справу" із Зеленським. Про це Грем заявив на пресконференції з журналістами у Вашингтоні 28 лютого, передає УНН.
Зеленський жахливо себе поводив під час зустрічі і він унеможливив продати американцям ідею того, що він є гарною інвестицією американцям
Грем додав, що Зеленському слід "або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію".
Чи може після цього Зеленський укладати угоду зі США? Я не знаю
Він назвав суперечку Зеленського і Трампа та результат їхньої зустрічі "повною катастрофою". Грем сказав, що відвідував Україну 8-9 разів з початку повномасштабної війни і розуміє наслідки дій лідера кремля володимира путіна проти України.
Я ціную те, що зробив український народ. Вони боролися як тигри. Зрештою, я сподівався, що з цією угодою з видобутку корисних копалин, яка стане трансформаційною у відносинах, все пройде добре
Нагадаємо, під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.
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