Грем після зустрічі Зеленського і Трампа: "Президент України має піти у відставку"

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що після сварки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом він не знає, чи США "будуть мати з справу" із Зеленським. Про це Грем заявив на пресконференції з журналістами у Вашингтоні 28 лютого, передає УНН.

Зеленський жахливо себе поводив під час зустрічі і він унеможливив продати американцям ідею того, що він є гарною інвестицією американцям

Грем додав, що Зеленському слід "або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію".

Чи може після цього Зеленський укладати угоду зі США? Я не знаю

Він назвав суперечку Зеленського і Трампа та результат їхньої зустрічі "повною катастрофою". Грем сказав, що відвідував Україну 8-9 разів з початку повномасштабної війни і розуміє наслідки дій лідера кремля володимира путіна проти України.

Я ціную те, що зробив український народ. Вони боролися як тигри. Зрештою, я сподівався, що з цією угодою з видобутку корисних копалин, яка стане трансформаційною у відносинах, все пройде добре