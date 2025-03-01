Зеленский прокомментировал свою возможную отставку
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о своей возможной отставке. По его словам, такое решение может принимать исключительно украинский народ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о его отставке с должности должен принимать исключительно украинский народ. Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News, передает УНН.
Зеленского спросили, уйдет ли он в отставку. Он предположил, что это не хорошая идея. «Это решение может принять только народ Украины», - сказал он.
Дополнения
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что после ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом он не знает, будут ли США «иметь с дело» с Зеленским. Он предложил Зеленскому подать в отставку или изменить свою позицию.