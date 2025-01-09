Зеленский оценил приход Трампа в Белый дом: время возможностей

Президент Владимир Зеленский считает, что после инаугурации Дональда Трампа начинается новая глава для Европы и всего мира. Он рассматривает это как время возможностей. Об этом он сказал во время заседания "Рамштайна", передает УНН.

"Очевидно, что для Европы и всего мира начинается новая глава - всего за 11 дней - время, когда мы должны сотрудничать активнее, больше полагаться друг на друга и достигать вместе еще более весомых результатов. Я рассматриваю это как время возможностей", - сказал Зеленский.

Обращаясь к участникам "Рамштайн" Зеленский отметил, что за почти три года полномасштабной войны они показали, что, когда они объединяются и действуют в единстве, никто не является слишком маленьким, чтобы реально повлиять на историю.

"Мы прошли такой долгий путь, что было бы просто безумием опустить руки и не продолжить развивать коалиции, которые мы создали, тем более, что они уже помогают нам расти и укреплять то, что, по сути, является нашей общей оборонительной силой", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что независимо от того, что происходит в мире, каждый хочет быть уверенным, что его страну не сотрут с карты.

"Раньше это зависело от кучки больших столиц, но теперь это зависит от всех нас - от того, как мы работаем вместе, насколько мы готовы отвечать за свое будущее и насколько хорошо мы можем убедить наших партнеров поддерживать нас. Чем больше решимости мы продемонстрируем, отстаивая свои интересы, тем больше наши партнеры, и особенно США, будут заинтересованы в том, чтобы оставаться на нашей стороне", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский высказался относительно заявления новоизбранного Президента США Дональда Трампа, в котором тот отметил, что понимает чувства российского диктатора владимира путина относительно стремления Украины присоединиться к НАТО. Он заявил, что не нужно делать поспешных выводов о политике США.

Трамп заявил, что "может понять чувства" россии в связи с тем, что Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

"Большей частью проблемы было то, что Россия много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно быть в Украине. Это было, вроде бы, высечено в камне", - сказал Трамп.

Зеленский: Трамп может остановить путина, потому что путин его боится