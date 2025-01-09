Зеленський оцінив прихід Трампа до Білого дому: час можливостей

Президент Володимир Зеленський вважає, що після інавгурації Дональда Трампа починається нова глава для Європи та всього світу. Він розглядає це як час можливостей. Про це він сказав під час засідання "Рамштайну", передає УНН.

"Очевидно, що для Європи та всього світу починається нова глава – лише за 11 днів – час, коли ми повинні співпрацювати активніше, більше покладатися одне на одного й досягати разом іще вагоміших результатів. Я розглядаю це як час можливостей", - сказав Зеленський.

Звертаючись до учасників "Рамштайну" Зеленський зазначив, що за майже три роки повномасштабної війни вони показали, що, коли вони об’єднуються та діють в єдності, ніхто не є замалим, щоб реально вплинути на історію.

"Ми пройшли такий довгий шлях, що було б просто божевіллям опустити руки й не продовжити розбудовувати коаліції, які ми створили, тим більше, що вони вже допомагають нам рости та зміцнювати те, що, по суті, є нашою спільною оборонною силою", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що незалежно від того, що відбувається у світі, кожен хоче бути впевненим, що його країну не зітруть із мапи.

"Раніше це залежало від купки великих столиць, але тепер це залежить від усіх нас – від того, як ми працюємо разом, наскільки ми готові відповідати за своє майбутнє й наскільки добре ми можемо переконати наших партнерів підтримувати нас. Що більше рішучості ми продемонструємо, відстоюючи свої інтереси, то більше наші партнери, і особливо США, будуть зацікавлені в тому, щоб залишатися на нашому боці", - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський висловився щодо заяви новообраного Президента США Дональда Трампа, в якій той зазначив, що розуміє почуття російського диктатора володимира путіна щодо прагнення України приєднатися до НАТО. Він заявив, що не потрібно робити поспішних висновків про політику США.

Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" росії у звʼязку з тим, що Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

"Більшою частиною проблеми було те, що росія багато років, задовго до путіна, говорила, що НАТО не має бути в Україні. Це було, начебто, викарбовано в камені", - сказав Трамп.

Зеленський: Трамп може зупинити путіна, бо путін його боїться