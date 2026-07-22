Зеленский обсудил с послом США при НАТО усиление ПВО и производство Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом США при НАТО Мэтью Витакером. Об этом сообщил глава государства в Telegram, пишет УНН.

Рад снова приветствовать в Киеве посла США при НАТО Мэтью Витакера – на этот раз вместе с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом - говорится в сообщении.

Состоялся разговор об усилении защиты украинского неба, в частности увеличения поставок перехватчиков для систем Patriot в рамках PURL. Это остается одним из ключевых приоритетов на фоне продолжающихся массированных российских атак.

Также стороны обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной, в частности реализацию решения о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot, принятого президентом Дональдом Трампом в Анкаре, а также соглашение по беспилотникам, которое в настоящее время прорабатывают команды обеих стран. Ожидается, что эти договоренности могут быть финализированы в ближайшее время.

Вручил Кертису Баззарду орден "За заслуги" III степени. Благодарю за то, что все эти годы агрессии были рядом с нами. Украина благодарна Президенту Трампу, Конгрессу США и Американскому народу за поддержку - добавил Зеленский.

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