Зеленский встретился с Героем Украины Волынским. Говорили о ветеранской политике и ситуации в Силах обороны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ветераном морской пехоты Сергеем Волынским. Обсудили изменения в ветеранской политике и ситуацию в Силах обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Сергеем Волынским – Героем Украины и ветераном морской пехоты – обсудили ветеранскую политику и ситуацию в Силах обороны Украины, передает УНН.
Обсудили, какие изменения и решения необходимы для продуктивной, реальной ветеранской политики. Важно было услышать оценку ситуации в Силах обороны Украины
Президент поблагодарил Волынского за советы и готовность быть и впредь в команде нашего государства.
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