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Зеленский провел еще ряд встреч с командирами корпусов. Обсудили потребности фронта и защиту приграничных направлений

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Президент Зеленский продолжил общение с командирами армейских корпусов по поводу потребностей фронта и защиты границ. Обсудили защиту Херсона, Никополя и усиление ПВО.

Зеленский провел еще ряд встреч с командирами корпусов. Обсудили потребности фронта и защиту приграничных направлений

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил общаться с командирами армейских корпусов о первоочередных потребностях фронта, защите приграничных направлений и видении командирами деталей стратегии обороны Украины, передает УНН.

Продолжаем общаться вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой с командирами наших армейских корпусов о первоочередных потребностях фронта, защите приграничных направлений и видении командирами деталей стратегии обороны Украины 

- сообщил Зеленский.

Зеленский провел совещание с командирами корпусов по ситуации на фронте18.07.26, 15:09 • 12749 просмотров

По словам Главы государства, говорили с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты. Командиры доложили о состоянии дел на соответствующих направлениях и активности российской армии, планах врага и наших возможностях противодействия.

Проанализировали детали защиты Херсона, городов и общин Днепровщины, в частности Никополя. Ключевое – это противодействие российским дронам, защита людей, необходимое дополнительное снабжение. Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны. Обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО. Определили необходимые решения для продолжения корпусной реформы. Благодарю за службу! 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский провел специальную Ставку - впервые были производители оружия и командиры корпусов20.07.26, 22:24 • 3044 просмотра

Антонина Туманова

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