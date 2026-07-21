Зеленский провел еще ряд встреч с командирами корпусов. Обсудили потребности фронта и защиту приграничных направлений
Киев • УНН
Президент Зеленский продолжил общение с командирами армейских корпусов по поводу потребностей фронта и защиты границ. Обсудили защиту Херсона, Никополя и усиление ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжил общаться с командирами армейских корпусов о первоочередных потребностях фронта, защите приграничных направлений и видении командирами деталей стратегии обороны Украины, передает УНН.
Продолжаем общаться вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой с командирами наших армейских корпусов о первоочередных потребностях фронта, защите приграничных направлений и видении командирами деталей стратегии обороны Украины
Зеленский провел совещание с командирами корпусов по ситуации на фронте18.07.26, 15:09 • 12749 просмотров
По словам Главы государства, говорили с командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты. Командиры доложили о состоянии дел на соответствующих направлениях и активности российской армии, планах врага и наших возможностях противодействия.
Проанализировали детали защиты Херсона, городов и общин Днепровщины, в частности Никополя. Ключевое – это противодействие российским дронам, защита людей, необходимое дополнительное снабжение. Был доклад о нашей подготовке к различным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны. Обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО. Определили необходимые решения для продолжения корпусной реформы. Благодарю за службу!
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