Зеленский обсудил с Коштой совместную работу ради дальнейшей евроинтеграции Украины

$43.8051.54
ukenru
08:40 • 11985 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 21020 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 24571 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 40821 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 33279 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 32128 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 37913 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 36135 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 37440 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 87786 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.3м/с
37%
751мм
Популярные новости
Что празднуют 9 мая в Украине и мире9 мая, 03:00 • 9776 просмотра
Удары рф по Днепропетровщине 9 мая - два человека погибли, есть раненые9 мая, 06:11 • 10808 просмотра
Парад 9 мая в москве станет самым скромным в истории рф - CNN06:46 • 11020 просмотра
путин выступил на параде 9 мая - упомянул о НАТО и пообещал "победу" россии07:56 • 4828 просмотра
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto08:15 • 8776 просмотра
публикации
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo08:40 • 11985 просмотра
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto08:15 • 8876 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 50646 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 76134 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 87786 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Си Цзиньпин
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Иран
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 76134 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 33509 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 31805 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 68858 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 38096 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Панцирь"

Зеленский обсудил с Коштой совместную работу ради дальнейшей евроинтеграции Украины

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Зеленский обсудил с Антониу Коштой вступление Украины в ЕС и подготовку к открытию кластеров. Также анонсирован обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Зеленский обсудил с Коштой совместную работу ради дальнейшей евроинтеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Говорил с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Благодарен за поздравление украинцев и Украины с Днем Европы и благодарен за всю поддержку Европы для Украины во время нашей обороны в полномасштабной войне

 - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина защитит свою независимость и право нашего народа самостоятельно выбирать путь.

Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. россии не удастся сломать Европу и расколоть ее: много было попыток, но ни одна не сработала. И не сработает. Мы обсудили с Антониу нашу совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины: Украина будет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям. Обсудили и недавние шаги в дипломатии и нашу договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с россией в формате 1000 на 1000

 - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в День Европы заявил, что Украина отмечает этот день не формально или плакатно, а как неотъемлемая часть европейской семьи.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейский совет
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина