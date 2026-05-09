Зеленский обсудил с Коштой совместную работу ради дальнейшей евроинтеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Говорил с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Благодарен за поздравление украинцев и Украины с Днем Европы и благодарен за всю поддержку Европы для Украины во время нашей обороны в полномасштабной войне - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина защитит свою независимость и право нашего народа самостоятельно выбирать путь.

Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. россии не удастся сломать Европу и расколоть ее: много было попыток, но ни одна не сработала. И не сработает. Мы обсудили с Антониу нашу совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины: Украина будет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям. Обсудили и недавние шаги в дипломатии и нашу договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с россией в формате 1000 на 1000 - добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в День Европы заявил, что Украина отмечает этот день не формально или плакатно, а как неотъемлемая часть европейской семьи.