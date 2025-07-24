Зеленский обновил состав Ставки: новые лица и координатор

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова в качестве координатора Ставки, передает УНН.

Детали

Изменения в составе Ставки утверждены указом №546/2025.

Президент постановил:

ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Свириденко Юлию Анатольевну — Премьер-министра Украины;

утвердить Координатором Ставки Верховного Главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича — Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Также Зеленский утвердил в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:

Федорова Михаила Альбертовича — Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины;

Шмыгаля Дениса Анатольевича — Министра обороны Украины.

Кроме того, Глава государства вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего О. Литвиненко и Г. Сметанина.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве