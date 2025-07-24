Зеленский обновил состав Ставки: новые лица и координатор
Киев • УНН
Президент Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, утвердив Рустема Умерова координатором. В состав вошли Юлия Свириденко, Михаил Федоров и Денис Шмыгаль, а А.Литвиненко и Г.Сметанин выведены.
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова в качестве координатора Ставки, передает УНН.
Детали
Изменения в составе Ставки утверждены указом №546/2025.
Президент постановил:
- ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Свириденко Юлию Анатольевну — Премьер-министра Украины;
- утвердить Координатором Ставки Верховного Главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича — Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Также Зеленский утвердил в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц:
- Федорова Михаила Альбертовича — Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины;
- Шмыгаля Дениса Анатольевича — Министра обороны Украины.
Кроме того, Глава государства вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего О. Литвиненко и Г. Сметанина.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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