Зеленський оновив склад Ставки: нові обличчя та координатор
Київ • УНН
Президент Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, затвердивши Рустема Умєрова координатором. До складу увійшли Юлія Свириденко, Михайло Федоров та Денис Шмигаль, а О.Литвиненка та Г.Сметаніна виведено.
Президент України Володимир Зеленський змінив у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави затвердив секретаря РНБО Рустема Умєрова в якості координатора Ставки, передає УНН.
Деталі
Зміни у складі Ставки затверджено указом №546/2025.
Президент постановив:
- увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Свириденко Юлію Анатоліївну — Прем’єр-міністра України;
- затвердити Координатором Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
Також Зеленський затвердитв у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:
- Федорова Михайла Альбертовича — Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України;
- Шмигаля Дениса Анатолійовича — Міністра оборони України.
Крім того, Глава держави вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Литвиненка та Г.Сметаніна.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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