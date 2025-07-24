Зеленський оновив склад Ставки: нові обличчя та координатор

Президент України Володимир Зеленський змінив у складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави затвердив секретаря РНБО Рустема Умєрова в якості координатора Ставки, передає УНН.

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Зміни у складі Ставки затверджено указом №546/2025.

Президент постановив:

увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Свириденко Юлію Анатоліївну — Прем’єр-міністра України;

затвердити Координатором Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Також Зеленський затвердитв у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб:

Федорова Михайла Альбертовича — Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України;

Шмигаля Дениса Анатолійовича — Міністра оборони України.

Крім того, Глава держави вивів зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Литвиненка та Г.Сметаніна.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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