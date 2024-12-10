Зеленский об ударе по Запорожью: снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вражеский удар по Запорожью, который унес три жизни, призвал партнеров как можно скорее предоставить Украине дополнительные системы ПВО, отметив, что они должны спасать жизни, а не пылиться на базах хранения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Баллистика. По городской застройке. Восемнадцать человек ранены, всем оказывается помощь. Но, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным. Уже переговорил с Главкомом о том, что нужно, чтобы дать больше безопасности нашим городам. И говорим со всеми партнерами о дополнительных системах ПВО. У нас сейчас недостаточно систем, чтобы защитить нашу страну от российских ракет. Но у партнеров есть эти системы. Снова и снова повторяем, что ПВО должна спасать жизни, а не пылиться на базах хранения, - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что 10-12 дополнительных систем Patriot смогут полностью защитить небо Украины. Он предложил приобрести их за счет замороженных российских активов на сумму 30 млрд.

Напомним

Количество погибших в результате удара по Запорожью возросло до 3 человек, спасатели достали тело из-под завалов.