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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский об операции на Курщине: продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

Зеленский об операции на Курщине: продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 16:38  •  6282 просмотра

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Президент Зеленский сообщил, что операция Украины в Курской области рф успешно реализуется и является крупнейшим пополнением обменного фонда. Киев планирует удерживать захваченные территории до начала переговоров с путиным.

Операция Украины в Курской области продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и ежедневно, по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области. Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализовываются", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил за это каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые привлечены.

 "По состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории россии, пока президент рф владимир путин не согласится на переговоры.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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