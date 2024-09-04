Зеленский об операции на Курщине: продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда

Операция Украины в Курской области продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского. Как и ежедневно, по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению. Отдельно - операция в Курской области. Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализовываются", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил за это каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые привлечены.

"По состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению", - рассказал Зеленский.

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Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории россии, пока президент рф владимир путин не согласится на переговоры.