Зеленський про операцію на Курщині: продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що операція України в Курській області рф успішно реалізується і є найбільшим поповненням обмінного фонду. Київ планує утримувати захоплені території до початку переговорів з путіним.
Операція України в курській області продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня, щодо кожної частини фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в курській області. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються", - сказав Зеленський.
Він подякував за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені.
"Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", - розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявив, що Київ планує утримувати захоплені території росії, допоки президент рф володимир путін не погодиться на перемовини.