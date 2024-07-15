Президент Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с главой ГУР МО Кириллом Будановым после его заявления об угрозе наступления РФ с севера. Зеленский отметил, что Буданов ему сказал, что его немного не так поняли. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Журналистка попросила прокомментировать заявление Буданова о том, что готовится наступление России с севера и спросила, о каком направлении идет речь, это Харьковское, или нет. Зеленский ответил: "Я позвонил после этого заявления генералу Буданову и он сказал, что немного не так его поняли. То есть мы понимаем, что наступления могут быть, мы с вами в войне россиянами. Наступление может быть, просто может быть".

Также Зеленский заявил, что, по его мнению, и мнению командования ВСУ на востоке самая сложная ситуация.

Считаем, что на Харьковщине сделана серьезная работа, я бы так сказал, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера, потому что там было остановлено. Затянула эта остановка, затянула эти войска из разных уголков, которые стояли вдоль нашей границы, что сделало невозможным их наличие сильной группировки с другой стороны - рассказал Зеленский.

Дополнение

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил существование проблем, имеющих тенденцию к обострению, но заверил, что катастрофической ситуации пока нет. Эти комментарии он сделал после вопроса журналиста о возможном влиянии планов Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на будущие наступательные действия на востоке и севере.

В мае 2024 года Зеленский сообщал, что вероятное наступление России на севере может быть еще одной попыткой оттянуть украинские силы от Донбасса.