Во время встречи в формате Совета Украина - НАТО планируется обсудить усиление украинских военных. Украина рассчитывает на мощные решения по, в частности, ПВО и истребителям F-16. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Сейчас в рамках этого саммита НАТО мы имеем конкретные успехи и важные для наших детей решения. Мы благодарны за решение по ПВО - 5 Patriot и десятки других систем. Мы ожидаем, что они будут поставлены как можно скорее, чтобы можно было сохранить как можно больше жизней. Сегодня мы согласуем соглашение по Украине и этот документ является успехом для Украины поскольку он разрабатывает нашу архитектуру безопасности", - сказал Президент.

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Также Зеленский рассказал о встречах в формате Совета Украина - НАТО.

"Мы обсудим сейчас, как усилить наших бойцов и предоставить нашему народу возможность жить нормально. Мы сегодня обсудим это на встрече Совета Украина - НАТО и мы здесь рассчитываем на мощные решения - ПВО, F-16, разрешение поражать российских террористов, как раз там где они находятся. Мы обсудим эти вопросы сегодня", - отметил Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи в формате Совет Украина - НАТО будет обсуждаться, как углубить сотрудничество все больше.

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Напомним

Как сообщал УНН, США предоставили Украине пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, включая батарею ПВО Patriot, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, боеприпасы для стрелкового оружия и другое оборудование.