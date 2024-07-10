Западные истребители F-16 в пути из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас и присоединятся к обороне украинского неба этим летом. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне, передает УНН.

"Пока мы говорим, продолжается передача самолетов F-16, которые поступают из Дании, поступают из Нидерландов", - сказал Блинкен.

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В совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен также говорится о том, что "сейчас идет процесс передачи этих F-16", и уже этим летом Украина начнет применять эти истребители.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые решения по истребителям F-16, а также подписание новых двух соглашений по безопасности, в которых будет поддержка санкций против россии, поддержка вступления в ЕС и НАТО.