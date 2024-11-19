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Зеленский о выборах: "Никто не требует этого от Украины, но некоторые люди изголодались по власти"

Киев  •  УНН

 • 1263 просмотра

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Президент заявил, что никто в мире не требует от Украины проведения выборов во время войны. По его словам, выборы состоятся только после достижения справедливого мира.

Никто в мире не требовал, и не требует от Украины проведения выборов, но в стране есть некоторые люди, которые проголодались до власти. Об этом заявил президент Владимир Зеленский выступая в Верховной Раде во время представления "План устойчивости", передает УНН.

Мы все знаем, что Конституция Украины и закон не позволят проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал, и не требует этого от Украины, но у нас в Украине есть некоторые люди, которые может изголодались по этому настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины

- сказал Зеленский.

Напомним

Также Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде сообщил, что выборы будут после достижения справедливого мира. По его словам, закон не позволяет проводить выборы в военное время. "Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет и справедливые выборы", - сказал он.

Возможно, Украине придется кого-то в москве пережить, чтобы достичь всех своих целей - Зеленский19 нояб. 2024, 12:00 • 2333 просмотра

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Павел Башинский

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