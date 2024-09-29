Зеленский о важнейшем результате визита в США: сохранили двухпартийную поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что самый важный результат визита в США - это сохранение двухпартийной поддержки Украины. Такое мнение он высказал в интервью Fox News, передает корреспондент УНН.

«Я думаю, что мы сохранили двухпартийную поддержку Украины», - сказал Зеленский отвечая, какой самый важный результат он привез из США.

На вопрос, имела ли встреча с Трампом большое влияние, Зеленский ответил: «Я думаю, это также об этом, да. Байден, Харрис, Трамп, встреча с Конгрессом, все это о единстве США. Я благодарен всем этим людям, о которых я сейчас сказал».

Трамп будет поддерживать Украину, если победит на выборах - Зеленский

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что План победы представлен Америке. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров.

Так, во время своего последнего визита в Соединенные штаты Америки Зеленский представил План победы Дональду Трампу, вице-президенту Камале Харрис и президенту США Байдену.

12 октября Байден и Зеленский встретятся в Германии на «Рамштайн».

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что следующая встреча Зеленского и Байдена состоится для того, чтобы уже предметно говорить о шагах по «Плану победы», который был представлен США.