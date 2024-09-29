Зеленский о важнейшем результате визита в США: сохранили двухпартийную поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что самый важный результат визита в США - сохранение двухпартийной поддержки Украины. Он поблагодарил Байдена, Харрис, Трампа и Конгресс за единство в поддержке Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что самый важный результат визита в США - это сохранение двухпартийной поддержки Украины. Такое мнение он высказал в интервью Fox News, передает корреспондент УНН.
«Я думаю, что мы сохранили двухпартийную поддержку Украины», - сказал Зеленский отвечая, какой самый важный результат он привез из США.
На вопрос, имела ли встреча с Трампом большое влияние, Зеленский ответил: «Я думаю, это также об этом, да. Байден, Харрис, Трамп, встреча с Конгрессом, все это о единстве США. Я благодарен всем этим людям, о которых я сейчас сказал».
Трамп будет поддерживать Украину, если победит на выборах - Зеленский28 сентября 2024, 21:27 • 43534 просмотра
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Президент Владимир Зеленский сообщал, что План победы представлен Америке. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров.
Так, во время своего последнего визита в Соединенные штаты Америки Зеленский представил План победы Дональду Трампу, вице-президенту Камале Харрис и президенту США Байдену.
12 октября Байден и Зеленский встретятся в Германии на «Рамштайн».
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что следующая встреча Зеленского и Байдена состоится для того, чтобы уже предметно говорить о шагах по «Плану победы», который был представлен США.