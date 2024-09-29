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Зеленський про найважливіший результат візиту до США: зберегли двопартійну підтримку України

Зеленський про найважливіший результат візиту до США: зберегли двопартійну підтримку України

Київ • УНН

 • 47137 перегляди

Президент Зеленський заявив, що найважливіший результат візиту до США - збереження двопартійної підтримки України. Він подякував Байдену, Гарріс, Трампу та Конгресу за єдність у підтримці України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що найважливіший результат візиту до США - це збереження двопартійної підтримки України. Таку думку він висловив в інтерв’ю Fox News, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що ми зберегли двопартійну підтримку України", - сказав Зеленський відповідаючи, який найважливіший результат він привіз з США.

На запитання, чи мала зустріч з Трампом великий вплив, Зеленський відповів: "Я думаю, це також про це, так. Байден, Гарріс, Трамп, зустріч з Конгресом, усе це про єдність США. Я вдячний усім цим людям, про яких я зараз сказав".

Трамп підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах - Зеленський29.09.24, 00:27 • 46393 перегляди

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що План перемоги представлений Америці. Усе ключове для України – на столі у партнерів.

Так, під час свого останнього візиту до Сполучених штатів Америки Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу, віцепрезиденту Камалі Гарріс та президенту США Байдену.

12 жовтня Байден і Зеленський зустрінуться в Німеччині на "Рамштайні".

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що наступна зустріч Зеленського та Байдена відбудеться для того, щоб вже предметно говорити про кроки щодо "Плану перемоги", який був представлений США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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