Зеленский о сбитом российском самолете А-50: это результат союза Украины и партнеров

Сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У - это результат союза Украины и партнеров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

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На вопрос, сбивание самолета А-50 это результат украинской работы или импортного оружия, Зеленский ответил, что это результат союза Украины и партнеров.

Что касается А-50 и других самолетов наших врагов - это результат в любом случае нашего союза. Союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а в некоторых направлениях невозможно защищать свое государство. Мы за это безусловно благодарны нашим военным, нашему народу и партнерам - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме своих временно оккупированных.

Если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины, применяем наше оружие, если на других направлениях применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности и права, и никогда этого не будет, не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской, которая временно оккупирована - отметил Зеленский.

Напомним,

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО. Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.

В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР