Зеленский о сбитом российском самолете А-50: это результат союза Украины и партнеров
По словам президента Владимира Зеленского, сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У стало результатом союза Украины с ее партнерами.
Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу
Министры иностранных дел Германии и Украины во время совместной поездки 24 февраля посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, пострадавшие от российских атак.
ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен
ЕС планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, чтобы интегрировать Украину в оборонные и промышленные программы ЕС.
Тело Навального отдали матери
Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме, передали его матери.
Еврокомиссия в середине марта предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС
Европейская комиссия очертит общие ориентиры для переговоров о вступлении Украины в ЕС в середине марта.
Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией
Италия и Украина подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства в сфере безопасности и определяет сферы двустороннего сотрудничества, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.
Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7
Владимир Зеленский и Джорджия Мелони обсудили дальнейшее сотрудничество между странами в контексте председательства Италии в G7. Зеленский поблагодарили Италию за поддержку, которую она оказывает Украине в вопросах обороны и восстановления.
Враг 11 раз ударил дронами-камикадзе по Никопольской громаде
Враг 11 раз нанес удары беспилотниками-камикадзе по Никополю и окрестным селам, повредив частные дома и хозяйственные постройки.
Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ
Украинские защитники отбили попытку российского десанта захватить аэродром под Киевом 24 февраля, отсрочив планы россии использовать его как плацдарм для захвата столицы.
Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой
Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое устанавливает стратегическое партнерство и предоставляет более 3 миллиардов долларов помощи для укрепления обороноспособности и устойчивости Украины против российской агрессии.