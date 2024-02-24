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Зеленський про збитий російський літак А-50: це результат союзу України та партнерів

Київ • УНН

 • 24590 перегляди

За словами президента Володимира Зеленського, збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У стало результатом союзу України з її партнерами.

Зеленський про збитий російський літак А-50: це результат союзу України та партнерів

Збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У – це результат союзу України та партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи збиття літака А-50 це результат української роботи чи імпортної зброї, Зеленський відповів, що це результат союзу України та партнерів.

Що стосується А-50 та інших літаків наших ворогів – це результат у будь-якому випадку нашого союзу. Союзу України та партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямках неможливо боронити свою державу. Ми за це безумовно вдячні нашим військовим, нашому народу та партнерам

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім своїх тимчасово окупованих.

Якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією  України, застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості та права, і ніколи цього не буде, не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української, яка тимчасово окупована

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО. Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.

У збитому літаку А-50 рф загинув увесь екіпаж із 10 росіян – джерело в ГУР24.02.24, 16:41 • 59363 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Військово-повітряні сили України
Збройні сили України
Микола Олещук
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