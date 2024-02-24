Зеленський про збитий російський літак А-50: це результат союзу України та партнерів

Збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У – це результат союзу України та партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

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На запитання, чи збиття літака А-50 це результат української роботи чи імпортної зброї, Зеленський відповів, що це результат союзу України та партнерів.

Що стосується А-50 та інших літаків наших ворогів – це результат у будь-якому випадку нашого союзу. Союзу України та партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямках неможливо боронити свою державу. Ми за це безумовно вдячні нашим військовим, нашому народу та партнерам