Зеленський про збитий російський літак А-50: це результат союзу України та партнерів
Київ • УНН
За словами президента Володимира Зеленського, збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У стало результатом союзу України з її партнерами.
Збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У – це результат союзу України та партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
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На запитання, чи збиття літака А-50 це результат української роботи чи імпортної зброї, Зеленський відповів, що це результат союзу України та партнерів.
Що стосується А-50 та інших літаків наших ворогів – це результат у будь-якому випадку нашого союзу. Союзу України та партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямках неможливо боронити свою державу. Ми за це безумовно вдячні нашим військовим, нашому народу та партнерам
Президент наголосив, що Україна не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім своїх тимчасово окупованих.
Якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України, застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості та права, і ніколи цього не буде, не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української, яка тимчасово окупована
Нагадаємо
російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО. Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.
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