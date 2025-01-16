Зеленский о предстоящих переговорах: не знаю, какой будет будущий формат переговоров, но на нем важно представительство Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сегодня прогнозировать, какой будущий стол переговоров, но во время будущих переговоров с Россией важно представительство Европы, ведь Украина часть ЕС в будущем.

Об этом Зеленский заявил в интервью польским СМИ, передает УНН.

Детали

Я не могу сегодня прогнозировать, какой будущий стол переговоров, потому что он будет зависеть не только от Украины... от Украины безусловно, но не только. В разговоре с США я всегда говорю, что Украина часть ЕС в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена за столом переговоров, потому что для нас ЕС это не только союз, для нас это экономические гарантии безопасности. Это факт. Для меня важно представительство Европы за любым форматом будущих переговоров. Какой это будет формат, что будет... я не могу сегодня сказать, потому что не хочу взять на себя именно эту ответственность. Мы до конкретики дойдем, посмотрим, какой будет формат. Главное сегодня сделать все, чтобы мы дошли до любого формата. Чем быстрее, тем лучше