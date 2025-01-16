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Зеленский о предстоящих переговорах: не знаю, какой будет будущий формат переговоров, но на нем важно представительство Европы

Зеленский о предстоящих переговорах: не знаю, какой будет будущий формат переговоров, но на нем важно представительство Европы

Киев  •  УНН

 • 11596 просмотра

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Президент Украины заявил, что формат будущих переговоров с Россией пока неизвестен. Зеленский отметил важность представительства Европы за столом переговоров, поскольку Украина станет частью ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может сегодня прогнозировать, какой будущий стол переговоров, но во время будущих переговоров с Россией важно представительство Европы, ведь Украина часть ЕС в будущем.

Об этом Зеленский заявил в интервью польским СМИ, передает УНН.

Детали

Я не могу сегодня прогнозировать, какой будущий стол переговоров, потому что он будет зависеть не только от Украины... от Украины безусловно, но не только. В разговоре с США я всегда говорю, что Украина часть ЕС в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена за столом переговоров, потому что для нас ЕС это не только союз, для нас это экономические гарантии безопасности. Это факт. Для меня важно представительство Европы за любым форматом будущих переговоров. Какой это будет формат, что будет... я не могу сегодня сказать, потому что не хочу взять на себя именно эту ответственность. Мы до конкретики дойдем, посмотрим, какой будет формат. Главное сегодня сделать все, чтобы мы дошли до любого формата. Чем быстрее, тем лучше

- сказал Зеленский. 

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что словацкие политики «не до конца осознают и понимают, что такое война, и просто пользуются конъюнктурой».

Павел Башинский

Павел Башинский

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