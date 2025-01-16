Зеленський про майбутні переговори: не знаю, який буде майбутній формат перемовин, але на ньому важливе представництво Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може сьогодні прогнозувати, який майбутній стіл перемовин, але під час майбутніх перемовин з росією важливе представництво Європи, адже Україна частина ЄС в майбутньому.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

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Я не можу сьогодні прогнозувати, який майбутній стіл перемовин, тому що він буде залежати не тільки від України… від України безумовно, але не тільки. В розмові із США я завжди кажу, що Україна частина ЄС у майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за столом перемовин, бо для нас ЄС це не тільки союз, для нас це економічні гарантії безпеки. Це факт. Для мене важливо представництво Європи за будь-яким форматом майбутніх перемовин. Який це буде формат, що буде… я не можу сьогодні сказати, тому що не хочу взяти на себе саме цю відповідальність. Ми до конкретики дійдемо, подивимося, який буде формат. Головне сьогодні зробити все, щоб ми дійшли до будь-якого формату. Чим швидше, тим краще