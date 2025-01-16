Зеленський про майбутні переговори: не знаю, який буде майбутній формат перемовин, але на ньому важливе представництво Європи
Київ • УНН
Президент України заявив, що формат майбутніх переговорів з Росією поки невідомий. Зеленський наголосив на важливості представництва Європи за столом переговорів, оскільки Україна стане частиною ЄС.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може сьогодні прогнозувати, який майбутній стіл перемовин, але під час майбутніх перемовин з росією важливе представництво Європи, адже Україна частина ЄС в майбутньому.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Я не можу сьогодні прогнозувати, який майбутній стіл перемовин, тому що він буде залежати не тільки від України… від України безумовно, але не тільки. В розмові із США я завжди кажу, що Україна частина ЄС у майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за столом перемовин, бо для нас ЄС це не тільки союз, для нас це економічні гарантії безпеки. Це факт. Для мене важливо представництво Європи за будь-яким форматом майбутніх перемовин. Який це буде формат, що буде… я не можу сьогодні сказати, тому що не хочу взяти на себе саме цю відповідальність. Ми до конкретики дійдемо, подивимося, який буде формат. Головне сьогодні зробити все, щоб ми дійшли до будь-якого формату. Чим швидше, тим краще
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