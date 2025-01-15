Зближуючись з рф, уряд Словаччини грає у дуже небезпечні ігри - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що словацькі політики "не до кінця усвідомлюють і розуміють, що таке війна, і просто користуються кон'юнктурою". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ, пише УНН.

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На думку Зеленського, найбільший виклик полягає в тому, що словаки не розуміють, що їхні політики не до кінця усвідомлюють, що таке війна, і вони просто використовують економічну ситуацію.

З росіянами треба дружити, віддавати їм все, і не треба підтримувати Україну зброєю" - така була ситуація у Словаччині. Звичайно, люди в Словаччині мають різні думки, але словацький уряд грає в дуже небезпечні ігри, і вони роблять це тому, що війна не прийшла в їхній дім. Вони цього не розуміють. І я вважаю, що зло має бути покаране - зазначив президент.

Зеленський згадав розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Ми сиділи серед усіх лідерів ЄС і він мені сказав, що "тут ще треба зрозуміти, де є зло, а де його немає", а я сказав, що ми не можемо пробачити вбивцю. Я йому кажу: "У вас стріляли. Чому ви не пробачили нападнику? Чому ви затримали людину, яка в вас стріляла? - розповів він.

Тоді Зеленський нагадав Фіцо, що й він, і інші європейські лідери засудили замах на нього, "тому, що стріляти в людей - це злочин. І путін такий самий, він стріляє в інших людей".

Нагадаємо

Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував Зеленському зустрітися для обговорення припинення транзиту російського газу. Фіцо запропонував провести зустріч на території Словаччини біля українського кордону.

Натомість Президент України запросив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо до Києва у п'ятницю, 17 січня. Зустріч планувалася для обговорення питання транзиту російського газу через Україну.

Згодом віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що прем'єр Фіцо не поїде на зустріч із Зеленським у Київ. Заява пролунала під час візиту словацької делегації до москви.