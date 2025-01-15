Сближаясь с рф, правительство словакии играет в очень опасные игры - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что словацкие политики "не до конца осознают и понимают, что такое война, и просто пользуются конъюнктурой". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, пишет УНН.

Детали

По мнению Зеленского, самый большой вызов заключается в том, что словаки не понимают, что их политики не до конца осознают, что такое война, и они просто используют экономическую ситуацию.

С русскими надо дружить, отдавать им все, и не надо поддерживать Украину оружием" - такова была ситуация в Словакии. Конечно, люди в Словакии имеют разные мнения, но словацкое правительство играет в очень опасные игры, и они делают это потому, что война не пришла в их дом. Они этого не понимают. И я считаю, что зло должно быть наказано - отметил президент.

Зеленский вспомнил разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Мы сидели среди всех лидеров ЕС и он мне сказал, что "здесь еще надо понять, где есть зло, а где его нет", а я сказал, что мы не можем простить убийцу. Я ему говорю: "В вас стреляли. Почему вы не простили нападавшего? Почему вы задержали человека, который в вас стрелял? - рассказал он.

Тогда Зеленский напомнил Фицо, что и он, и другие европейские лидеры осудили покушение на него, "потому что стрелять в людей - это преступление. И путин такой же, он стреляет в других людей".

Напомним

Президент Украины раскритиковал премьера Словакии за отказ от украинской помощи по газовому транзиту. Зеленский назвал ставку Фицо на сотрудничество с РФ проигрышной изначально.

Словацкий премьер Роберт Фицо предложил Зеленскому встретиться для обсуждения прекращения транзита российского газа. Фицо предложил провести встречу на территории Словакии возле украинской границы.

Зато Президент Украины пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев в пятницу, 17 января. Встреча планировалась для обсуждения вопроса транзита российского газа через Украину.

Впоследствии вице-спикер парламента Словакии заявил, что премьер Фицо не поедет на встречу с Зеленским в Киев. Заявление прозвучало во время визита словацкой делегации в Москву.