Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация с личным составом в армии намного лучше, чем была предыдущие 3 месяца. Об этом он сказал в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

Солдаты всегда говорят, что их недостаточно. Гражданские всегда говорят, что уже у нас слишком много людей в армии, и необходимо платить зарплату, и сложно платить налоги, и даже собрать столько денег на армию. Но по состоянию на сегодня ситуация значительно лучше, чем была в предыдущие три месяца - говорит Зеленский.

По его словам, именно поэтому он подчеркивает необходимость оборудования и оружейные пакеты.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Речь шла о ситуации на фронте и новых пакетах помощи для Украины.