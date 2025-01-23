Зеленский назвал условия для переговоров с рф
Киев • УНН
Президент Зеленский очертил условия для начала переговоров с россией. Ключевыми требованиями являются гарантии безопасности и отвод российских войск до позиций 24 февраля 2022 года.
Президент Владимир Зеленский назвал условия, которые считает справедливыми для начала переговоров с россией. В частности, гарантии безопасности и возвращение армии рф к линии полномасштабного вторжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью Главы государства изданию Bloomberg.
Детали
По словам Президента Владимира Зеленского, важны качество переговоров, а не сроки.
Ради того, чтобы путин не смог вернуться. А он этого хочет. Он все равно не успокоится, пока его не поставят на место или пока он не разрушит Украину
Глава украинского государства заявил, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос в том, с кем в это время будет Украина.
Если она будет не сама, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые - это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это было бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает
Он отметил, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость - одинаково или по-разному. В частности, это зависит он новой администрации США, от ЕС, от их самостоятельности, и в том числе от Глобального Юга.
"Вопрос в том, будет ли Украина будет как когда-то в нормандском формате одна - и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины обсудил с Вучичем евроинтеграцию и гарантии безопасности. С лидером Аргентины Милеем обсудили координацию действий для достижения справедливого мира.