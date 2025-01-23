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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Зеленский назвал условия для переговоров с рф

Зеленский назвал условия для переговоров с рф

Киев  •  УНН

 • 2562 просмотра

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Президент Зеленский очертил условия для начала переговоров с россией. Ключевыми требованиями являются гарантии безопасности и отвод российских войск до позиций 24 февраля 2022 года.

Президент Владимир Зеленский назвал условия, которые считает справедливыми для начала переговоров с россией. В частности, гарантии безопасности и возвращение армии рф к линии полномасштабного вторжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью Главы государства изданию Bloomberg.

Детали

По словам Президента Владимира Зеленского, важны качество переговоров, а не сроки. 

Ради того, чтобы путин не смог вернуться. А он этого хочет. Он все равно не успокоится, пока его не поставят на место или пока он не разрушит Украину

- сказал Владимир Зеленский.

Глава украинского государства заявил, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос в том, с кем в это время будет Украина.

Если она будет не сама, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые - это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это было бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает

- объяснил Президент Украины.

Он отметил, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость - одинаково или по-разному. В частности, это зависит он новой администрации США, от ЕС, от их самостоятельности, и в том числе от Глобального Юга.

"Вопрос в том, будет ли Украина будет как когда-то в нормандском формате одна - и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины обсудил с Вучичем евроинтеграцию и гарантии безопасности. С лидером Аргентины Милеем обсудили координацию действий для достижения справедливого мира.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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