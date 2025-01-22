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Зеленський провів важливі зустрічі з президентами Сербії та Аргентини у Давосі

Зеленський провів важливі зустрічі з президентами Сербії та Аргентини у Давосі

Київ • УНН

 • 37499 перегляди

Президент України обговорив з Вучичем євроінтеграцію та гарантії безпеки. З лідером Аргентини Мілеєм обговорили координацію дій для досягнення справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський у Давосі зустрівся із президентами Сербії Александром Вучичем та Аргентини Хавʼєром Мілеєм, передає УНН.

Деталі

Зеленський під час зустрічі із президентом Сербії Александром Вучичем подякував за гуманітарну та фінансову підтримку України з боку Сербії.

Президент України наголосив, що тривалий і стійкий мир має підкріплюватися сильними гарантіями безпеки.

Окремо лідери обговорили інтеграцію в Європейський Союз, що є спільною метою двох країн.

Сторони також звірили позиції щодо актуальних питань міжнародного порядку денного та форматів подальшої взаємодії в межах напрацьованих проєктів.

Додамо

Під час зустрічі із лідером Аргентини Зеленський обговорив координацію заради наближення справедливого й тривалого миру.

"Хороша зустріч із Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Дякую за незмінну підтримку України. Ми обговорили спільну з партнерами координацію заради наближення справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо повне розуміння та готовність допомагати з боку Аргентини. Радіємо, що Хавʼєру вдаються зміни, які він планував, і Аргентина стає сильнішою економічно", - повідомив Зеленський.

За його словами, "успіхи говорять самі за себе: вдалі реалізації економічних реформ, відновлення економічного потенціалу". 

Зеленський в Давосі зустрівся з лідерами Швеції, Хорватії, Нідерландів: про що говорили22.01.25, 21:15 • 45927 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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