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Зеленський в Давосі зустрівся з лідерами Швеції, Хорватії, Нідерландів: про що говорили

Зеленський в Давосі зустрівся з лідерами Швеції, Хорватії, Нідерландів: про що говорили

Київ • УНН

 • 45927 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністрами Швеції, Хорватії та Нідерландів на полях Всесвітнього економічного форуму. Обговорили військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість та гуманітарне розмінування.

Президент України Володимир Зеленський у швейцарському Давосі зустрівся з прем’єр-міністрами Швеції, Хорватії, Нідерландів. Сторони обговорили посилення позицій України, підтримку українських військових та інвестиції в оборонну промисловість України, передає УНН.

Деталі

Президент Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та прем’єром Діком Схоофом.

Під час розмови з хорватським лідером, сторони обговорили необхідність посилення позицій України, додаткову військову допомогу та зміцнення позицій України надзвичайно важливі для досягнення справедливого й тривалого миру.

"Окрема увага – внеску Хорватії в гуманітарне розмінування, зокрема спільному виробництву відповідних машин. Цей напрям важливий для України не лише під час війни, а й у відбудові країни після її закінчення", - зазначив Зеленський.

У розмові з Крістерссоном, Зеленський подякував за допомогу від Швеції, яка загалом від початку повномасштабного російського вторгнення сягнула 5,6 млн доларів.

"Головна тема зустрічі – продовження допомоги Україні. Наша держава розраховує на затвердження вже 18-го пакета військової підтримки. Це допоможе посилити позиції України та наблизити справедливий і тривалий мир для всієї Європи", - наголосив Президент.

З прем’єром Нідерландів Схоофом, сторони обговорили спільні зусилля для забезпечення сильної позиції України, підтримку українських воїнів, інвестиції в оборонну промисловість України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський хоче заручитися надійними гарантіями безпеки від президента США Дональда Трампа, перш ніж вступати в перемовини з російським диктатором володимиром путіним.

Антоніна Туманова

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