Зеленський хоче отримати безпекові гарантії від Трампа до майбутніх можливих перемовин з рф

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Київ • УНН

 • 32625 перегляди

Президент України чекає від США надійних гарантій безпеки перед можливими переговорами з росією. Зеленський наголосив на важливості участі України в будь-яких переговорах щодо її майбутнього.

Президент України Володимир Зеленський хоче заручитися надійними гарантіями безпеки від президента США Дональда Трампа, перш ніж вступати в перемовини з російським диктатором володимиром путіним. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.

"Питання лише в тому, які гарантії безпеки, і я, чесно кажучи, хочу мати розуміння перед переговорами. Якщо він зможе гарантувати цю міцну і незворотну безпеку для України, ми будемо рухатися цим дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що налаштований, що голос Києва буде почутий, коли великі держави почнуть обговорювати майбутнє України, нагадавши про Мінські угоди.

Трамп пригрозив росії новими санкціями, якщо вона не припинить війну в Україні22.01.25, 18:47 • 127454 перегляди

"Ми не хочемо, щоб це відбувалося за спиною України. Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоча я не впевнений, що раніше цього не було. Тут я говорю не лише про Америку, але й про деяких європейських партнерів", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава ніколи не визнає окуповані території частиною росії, наголосивши, що ці землі залишатимуться окупованими, доки Україна їх не поверне, і жодних компромісів у цьому питанні бути не може.

Павло Башинський

Павло Башинський

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