Зеленський хоче отримати безпекові гарантії від Трампа до майбутніх можливих перемовин з рф

Президент України Володимир Зеленський хоче заручитися надійними гарантіями безпеки від президента США Дональда Трампа, перш ніж вступати в перемовини з російським диктатором володимиром путіним. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.

"Питання лише в тому, які гарантії безпеки, і я, чесно кажучи, хочу мати розуміння перед переговорами. Якщо він зможе гарантувати цю міцну і незворотну безпеку для України, ми будемо рухатися цим дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що налаштований, що голос Києва буде почутий, коли великі держави почнуть обговорювати майбутнє України, нагадавши про Мінські угоди.

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"Ми не хочемо, щоб це відбувалося за спиною України. Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоча я не впевнений, що раніше цього не було. Тут я говорю не лише про Америку, але й про деяких європейських партнерів", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава ніколи не визнає окуповані території частиною росії, наголосивши, що ці землі залишатимуться окупованими, доки Україна їх не поверне, і жодних компромісів у цьому питанні бути не може.