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Зеленський про окуповані території: "Ми юридично їх не визнаємо"

Зеленський про окуповані території: "Ми юридично їх не визнаємо"

Київ • УНН

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Президент України заявив про неможливість юридичного визнання окупованих територій російськими. Зеленський наголосив, що ці землі залишатимуться окупованими до їх повернення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава ніколи не визнає окуповані території частиною росії, наголосивши, що ці землі залишатимуться окупованими, доки Україна їх не поверне, і жодних компромісів у цьому питанні бути не може. Про це він сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради, передає УНН

Деталі

"Юридично ми не визнаємо, хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо, і тому це завжди буде так: ті чи інші території - вони для нас, поки ми туди не повернемось, залишатимуться окупованими росією, і по-іншому бути не може. Інакше у вас є вибір: люди, які втратили дітей, рідних, чоловіків… Я не хочу зараз тиснути на емоції, я просто хочу, щоб усі зрозуміли нашу позицію", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що все або було даремно і загубиться в історії, або ні.

"Я вважаю, що ми не маємо права. Ні пробачень не буде, визнавати юридично ми не будемо. Але ми повинні зробити все, щоб завершити гарячу стадію війни", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що перемовин може бути багато, але головним пріоритетом є завершення гарячої стадії війни, що є питанням гарантій безпеки.

Раніше

Зеленський уже зазначав, що Україна не може юридично визнати окуповані території частиною росії. Водночас він наголошував на необхідності дипломатичних зусиль для досягнення стабільного, безпечного і якнайшвидшого миру для країни.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
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