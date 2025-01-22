Зеленський про окуповані території: "Ми юридично їх не визнаємо"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава ніколи не визнає окуповані території частиною росії, наголосивши, що ці землі залишатимуться окупованими, доки Україна їх не поверне, і жодних компромісів у цьому питанні бути не може. Про це він сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради, передає УНН.

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"Юридично ми не визнаємо, хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо, і тому це завжди буде так: ті чи інші території - вони для нас, поки ми туди не повернемось, залишатимуться окупованими росією, і по-іншому бути не може. Інакше у вас є вибір: люди, які втратили дітей, рідних, чоловіків… Я не хочу зараз тиснути на емоції, я просто хочу, щоб усі зрозуміли нашу позицію", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що все або було даремно і загубиться в історії, або ні.

"Я вважаю, що ми не маємо права. Ні пробачень не буде, визнавати юридично ми не будемо. Але ми повинні зробити все, щоб завершити гарячу стадію війни", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що перемовин може бути багато, але головним пріоритетом є завершення гарячої стадії війни, що є питанням гарантій безпеки.

Раніше

Зеленський уже зазначав, що Україна не може юридично визнати окуповані території частиною росії. Водночас він наголошував на необхідності дипломатичних зусиль для досягнення стабільного, безпечного і якнайшвидшого миру для країни.