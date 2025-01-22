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Зеленский об оккупированных территориях: "Мы юридически их не признаем"

Зеленский об оккупированных территориях: "Мы юридически их не признаем"

Киев  •  УНН

 • 10003 просмотра

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Президент Украины заявил о невозможности юридического признания оккупированных территорий российскими. Зеленский подчеркнул, что эти земли будут оставаться оккупированными до их возвращения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство никогда не признает оккупированные территории частью россии, подчеркнув, что эти земли будут оставаться оккупированными, пока Украина их не вернет, и никаких компромиссов по этому вопросу быть не может. Об этом он сказал во время встречи с представителями Международного медиасовета, передает УНН.

Детали

"Юридически мы не признаем, кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся, мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем, и поэтому это всегда будет так: те или иные территории - они для нас, пока мы туда не вернемся, будут оставаться оккупированными россией, и по-другому быть не может. Иначе у вас есть выбор: люди, которые потеряли детей, родных, мужей... Я не хочу сейчас давить на эмоции, я просто хочу, чтобы все поняли нашу позицию", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все или было напрасно и затеряется в истории, или нет.

"Я считаю, что мы не имеем права. Ни прощений не будет, юридически признавать мы не будем. Но мы должны сделать все, чтобы завершить горячую стадию войны", - отметил Зеленский.

Он отметил, что переговоров может быть много, но главным приоритетом является завершение горячей стадии войны, что является вопросом гарантий безопасности.

Ранее

Зеленский уже отмечал, что Украина не может юридически признать оккупированные территории частью россии. В то же время он подчеркивал необходимость дипломатических усилий для достижения стабильного, безопасного и как можно более быстрого мира для страны.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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