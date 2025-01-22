Зеленский хочет получить гарантии безопасности от Трампа до будущих возможных переговоров с рф
Киев • УНН
Президент Украины ждет от США надежных гарантий безопасности перед возможными переговорами с россией. Зеленский подчеркнул важность участия Украины в любых переговорах относительно ее будущего.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от президента США Дональда Трампа, прежде чем вступать в переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg, передает УНН.
"Вопрос лишь в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем", - сказал Зеленский.
Он отметил, что настроен, что голос Киева будет услышан, когда великие державы начнут обсуждать будущее Украины, напомнив о Минских соглашениях.
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"Мы не хотим, чтобы это происходило за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают, хотя я не уверен, что раньше этого не было. Здесь я говорю не только об Америке, но и о некоторых европейских партнерах", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство никогда не признает оккупированные территории частью России, подчеркнув, что эти земли будут оставаться оккупированными, пока Украина их не вернет, и никаких компромиссов в этом вопросе быть не может.