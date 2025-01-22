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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в Давосе встретился с лидерами Швеции, Хорватии, Нидерландов: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 5849 просмотра

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Президент Украины встретился с премьер-министрами Швеции, Хорватии и Нидерландов на полях Всемирного экономического форума. Обсудили военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность и гуманитарное разминирование.

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе встретился с премьер-министрами Швеции, Хорватии, Нидерландов. Стороны обсудили усиление позиций Украины, поддержку украинских военных и инвестиции в оборонную промышленность Украины, передает УНН.

Детали

Президент Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьером Диком Схоофом.

Во время разговора с хорватским лидером, стороны обсудили необходимость усиления позиций Украины, дополнительную военную помощь и укрепление позиций Украины чрезвычайно важны для достижения справедливого и прочного мира.

"Отдельное внимание - вкладу Хорватии в гуманитарное разминирование, в частности совместному производству соответствующих машин. Это направление важно для Украины не только во время войны, но и в восстановлении страны после ее окончания", - отметил Зеленский.

В разговоре с Кристерссоном, Зеленский поблагодарил за помощь от Швеции, которая в целом с начала полномасштабного российского вторжения достигла 5,6 млн долларов.

"Главная тема встречи - продолжение помощи Украине. Наше государство рассчитывает на утверждение уже 18-го пакета военной поддержки. Это поможет усилить позиции Украины и приблизить справедливый и длительный мир для всей Европы", - подчеркнул Президент.

С премьером Нидерландов Схоофом, стороны обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции Украины, поддержку украинских воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заручиться надежными гарантиями безопасности от президента США Дональда Трампа, прежде чем вступать в переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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