Зеленский провел важные встречи с президентами Сербии и Аргентины в Давосе
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с Вучичем евроинтеграцию и гарантии безопасности. С лидером Аргентины Милеем обсудили координацию действий для достижения справедливого мира.
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе встретился с президентами Сербии Александром Вучичем и Аргентины Хавьером Милеем, передает УНН.
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Зеленский во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем поблагодарил за гуманитарную и финансовую поддержку Украины со стороны Сербии.
Президент Украины подчеркнул, что длительный и устойчивый мир должен подкрепляться сильными гарантиями безопасности.
Отдельно лидеры обсудили интеграцию в Европейский Союз, что является общей целью двух стран.
Стороны также сверили позиции по актуальным вопросам международной повестки дня и форматов дальнейшего взаимодействия в рамках наработанных проектов.
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Во время встречи с лидером Аргентины Зеленский обсудил координацию ради приближения справедливого и прочного мира.
"Хорошая встреча с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Спасибо за неизменную поддержку Украины. Мы обсудили совместную с партнерами координацию ради приближения справедливого и прочного мира. Очень ценим полное понимание и готовность помогать со стороны Аргентины. Радуемся, что Хавьеру удаются изменения, которые он планировал, и Аргентина становится сильнее экономически", - сообщил Зеленский.
По его словам, "успехи говорят сами за себя: удачные реализации экономических реформ, восстановление экономического потенциала".
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