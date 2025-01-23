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Зеленський назвав умови для переговорів з рф

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Президент Зеленський окреслив умови для початку переговорів з росією. Ключовими вимогами є гарантії безпеки та відведення російських військ до позицій 24 лютого 2022 року.

Президент Володимир Зеленський озвучив умови, які вважає справедливими для початку переговорів з росією. Зокрема, гарантії безпеки та повернення армії рф до лінії повномасштабного вторгнення. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю Глави держави виданню Bloomberg.

Деталі

За словами Президента Володимира Зеленського, важлива якість переговорів, а не терміни. 

Заради того, щоб путін не зміг повернутись. А він цього хоче. Він все одно не заспокоїться, поки його не поставлять на місце або поки він не зруйнує Україну

- сказав Володимир Зеленський.

Глава української держави заявив, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. Питання в тому, з ким в цей час буде Україна.

Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливим. А справедливі - це гарантії, що ворог повернеться, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. Це було б справедлива можливість почати діалог. Але може бути по-різному, в житті так буває

- пояснив Президент України.

Він зазначив, що все залежить від того, як Україна та інші дивляться на справедливість - однаково чи по-різному. Зокрема, це залежить він нової адміністрації США, від ЄС, від їхньої самостійності, і в тому числі від Глобального Півдня.

"Питання в тому, чи Україна буде як колись в нормандському форматі одна - і всі інші, або Україна буде з союзниками і цього разу Україна буде одна. Ось що таке справедливі переговори", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України обговорив з Вучичем євроінтеграцію та гарантії безпеки. З лідером Аргентини Мілеєм обговорили координацію дій для досягнення справедливого миру.

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