Зеленский назвал поврежденный танкер рф возле немецкого Рюгена "нефтяной бомбой"

Поврежденный российский танкер, находящийся на мели возле немецкого острова Рюген с почти 100 тысячами тонн российской нефти, является очевидной угрозой природной среде моря и всему побережью Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, передает УНН.

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В своей публикации, Глава государства назвал танкер "нефтяной бомбой", которая к счастью, не сдетонировала.

Этот танкер теневого флота - это нефтяная бомба, которая, к счастью, не сдетонировала. Но москва использует сотни таких "бомб", и каждая из них представляет угрозу