Зеленский назвал поврежденный танкер рф возле немецкого Рюгена "нефтяной бомбой"
Киев • УНН
Поврежденный российский танкер "Eventin" с почти 100 тыс. тонн нефти сел на мель возле острова Рюген. Зеленский назвал судно "нефтяной бомбой" и призвал остановить российский танкерный флот.
Поврежденный российский танкер, находящийся на мели возле немецкого острова Рюген с почти 100 тысячами тонн российской нефти, является очевидной угрозой природной среде моря и всему побережью Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, передает УНН.
Детали
В своей публикации, Глава государства назвал танкер "нефтяной бомбой", которая к счастью, не сдетонировала.
Этот танкер теневого флота - это нефтяная бомба, которая, к счастью, не сдетонировала. Но москва использует сотни таких "бомб", и каждая из них представляет угрозу
Владимир Зеленский отметил, что россия ежедневно обстреливает Украину, и деньги на свои ракеты, ударные дроны, управляемые авиабомбы она зарабатывает, в частности, этим своим танкерным флотом.
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Он поблагодарил страны и лидеров, которые "действуют против всех форм российских заработков, обогащающих путина и позволяющих ему вести войну и дестабилизировать Европу и другие части мира", подчеркнув, что таких действий должно быть больше.
"российский танкерный флот должен остановиться, чтобы остановились российские удары и угрозы", - добавил Зеленский.
Напомним
Танкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти потерял управление у острова Рюген в Балтийском море. Судно является частью российского "теневого флота", используемого для обхода санкций.