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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назвал поврежденный танкер рф возле немецкого Рюгена "нефтяной бомбой"

Зеленский назвал поврежденный танкер рф возле немецкого Рюгена "нефтяной бомбой"

Киев  •  УНН

 • 6767 просмотра

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Поврежденный российский танкер "Eventin" с почти 100 тыс. тонн нефти сел на мель возле острова Рюген. Зеленский назвал судно "нефтяной бомбой" и призвал остановить российский танкерный флот.

Поврежденный российский танкер, находящийся на мели возле немецкого острова Рюген с почти 100 тысячами тонн российской нефти, является очевидной угрозой природной среде моря и всему побережью Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, передает УНН.

Детали

В своей публикации, Глава государства назвал танкер "нефтяной бомбой", которая к счастью, не сдетонировала.

Этот танкер теневого флота - это нефтяная бомба, которая, к счастью, не сдетонировала. Но москва использует сотни таких "бомб", и каждая из них представляет угрозу

- написал Президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что россия ежедневно обстреливает Украину, и деньги на свои ракеты, ударные дроны, управляемые авиабомбы она зарабатывает, в частности, этим своим танкерным флотом.

россия ставит под угрозу экологию именно для того, чтобы иметь возможность убивать людей

- отметил Зеленский.

Он поблагодарил страны и лидеров, которые "действуют против всех форм российских заработков, обогащающих путина и позволяющих ему вести войну и дестабилизировать Европу и другие части мира", подчеркнув, что таких действий должно быть больше. 

"российский танкерный флот должен остановиться, чтобы остановились российские удары и угрозы", - добавил Зеленский.

Напомним

Танкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти потерял управление у острова Рюген в Балтийском море. Судно является частью российского "теневого флота", используемого для обхода санкций.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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