Зеленський назвав пошкоджений танкер рф біля німецького Рюгена "нафтовою бомбою"

Пошкоджений російський танкер, що перебуває на мілині біля німецького острова Рюген із майже 100 тисячами тонн російської нафти, є очевидною загрозою природному середовищу моря й усьому узбережжю Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X, передає УНН.

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У своїй публікацїї, Глава держави назвав танкер "нафтовою бомбою", яка на щастя, не здетонувала.

Цей танкер тіньового флоту – це нафтова бомба, що, на щастя, не здетонувала. Але Москва використовує сотні таких "бомб", і кожна з них є загрозою - написав Президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що росія щодня обстрілює Україну, і гроші на свої ракети, ударні дрони, керовані авіабомби вона заробляє, зокрема, цим своїм танкерним флотом.

росія ставить під загрозу екологію саме для того, щоб мати змогу вбивати людей - зазначив Зеленський.

Він подякував країнам і лідерам, які "діють проти всіх форм російських заробітків, що збагачують путіна і дають йому змогу вести війну та дестабілізовувати Європу й інші частини світу", наголосивши, що таких дій має бути більше.

"російський танкерний флот має зупинитись, щоб зупинилися російські удари та загрози", – додав Зеленський.

Нагадаємо

Танкер Eventin із 99 000 тонн російської нафти втратив керування біля острова Рюген у Балтійському морі. Судно є частиною російського "тіньового флоту", використовуваного для обходу санкцій.