Зеленський назвав пошкоджений танкер рф біля німецького Рюгена "нафтовою бомбою"
Київ • УНН
Пошкоджений російський танкер "Eventin" з майже 100 тис. тонн нафти сів на мілину біля острова Рюген. Зеленський назвав судно "нафтовою бомбою" та закликав зупинити російський танкерний флот.
Пошкоджений російський танкер, що перебуває на мілині біля німецького острова Рюген із майже 100 тисячами тонн російської нафти, є очевидною загрозою природному середовищу моря й усьому узбережжю Про це Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X, передає УНН.
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У своїй публікацїї, Глава держави назвав танкер "нафтовою бомбою", яка на щастя, не здетонувала.
Цей танкер тіньового флоту – це нафтова бомба, що, на щастя, не здетонувала. Але Москва використовує сотні таких "бомб", і кожна з них є загрозою
Володимир Зеленський зауважив, що росія щодня обстрілює Україну, і гроші на свої ракети, ударні дрони, керовані авіабомби вона заробляє, зокрема, цим своїм танкерним флотом.
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Він подякував країнам і лідерам, які "діють проти всіх форм російських заробітків, що збагачують путіна і дають йому змогу вести війну та дестабілізовувати Європу й інші частини світу", наголосивши, що таких дій має бути більше.
"російський танкерний флот має зупинитись, щоб зупинилися російські удари та загрози", – додав Зеленський.
Нагадаємо
Танкер Eventin із 99 000 тонн російської нафти втратив керування біля острова Рюген у Балтійському морі. Судно є частиною російського "тіньового флоту", використовуваного для обходу санкцій.